Экология 25 февраля 2023, 20:08 Калифорнийский город запретил воздушные шары ради спасения птиц и черепах Город Лагуна-Бич в США запретил продажу и использование воздушных шаров ради экологии freepik

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Власти города Лагуна-Бич в американском штате Калифорния запретили продажу и использование воздушных шаров ради спасения птиц и океана. Об этом сообщило издание The Guardian.

Городской совет принял эту инициативу в связи с тем, что воздушные шары стали серьезным источником морского мусора.

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«Опасность связана с тем, что воздушные шары делают из латекса — мягкого и гибкого материала. Он легко принимает форму пищеварительного тракта животных и птиц, вызывая непроходимость, а после этого — голод и смерть», — говорится в статье.

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Отмечается, что для птиц шарики в 32 раза опаснее, чем обычный пластик, которого тоже много в океане.

С 2024 года в Лагуне-Бич воздушные шары нельзя будет продавать, запускать и просто показывать — но лишь в общественных местах. На дома и квартиры этот запрет на распространяется. Штраф за нарушение — до 500 долларов (около 37,5 тысячи рублей).

Авторы материала добавили, что этот закон стал частью «растущей тенденции». В штатах Мэриленд, Вирджиния и на Гавайях уже действуют такие ограничения. А Нью-Йорк и Флорида сегодня рассматривают аналогичные меры.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании решили запретить в стране одноразовые приборы — тарелки, вилки, ложки — чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.