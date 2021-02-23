Метеорологи предсказали москвичам морозы после завершения календарной зимы

Несмотря на то, что последняя календарная неделя зимы уже наступила, морозы не оставят столицу. В марте в Москву придет оттепель, однако вскоре она снова уступит холоду. Об этом «РГ» рассказала главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Она отметила, что февраль оказался неожиданным с точки зрения погоды — он был сразу и холодным, и снежным, но обычно эти характеристики плохо сочетаются. Позднякова уточнила, что последняя неделя самого короткого месяца тоже будет аномальной: 23 февраля оказался солнечным, но самым холодным днем.

По ее прогнозам, в среду и четверг Москву и Московскую область завалит снегом — выпадет пять-семь сантиметров осадков, однако затем резко потеплеет до 0 градусов. После этого температура так же резко упадет до -25 ночью, и -12 днем. Из-за таких колебаний ожидается, что средняя месячная температура воздуха в феврале будет на четыре градуса ниже нормы.

Позднякова отметила, что это не первый раз за последние 10 лет, когда происходят такие отклонения. В пример она привела 2012 год, но добавила, что в тот раз не было таких сильных снегопадов. По словам метеоролога, за три недели февраля выпала двойная норма осадков, однако в оставшиеся дни месяца снег не собирается прекращаться.

Позднякова считает, что сочетание осадков и мороза связано с наступлением новой климатической эпохи. Она отметила, что раньше циклоны шли с запада на восток, из Атлантического океана через Европу в Россию. За счет этого сильные холода были только на севере, а жара — на юге. В средней полосе страны при этом сохранялся привычный умеренный климат.

Сейчас ситуация изменилась, и циклоны все чаще идут с севера на юг или с юга на север. Из-за этого в столицу пришли сильные снегопады, а также почти тропические ливни весной и летом прошлого года.

«На лицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха. Но, произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние пять-семь лет. И, не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше2, — отметила она.

Метеоролог добавила, что москвичей ждет очень холодное начало марта. В первую неделю столбик термометра в ночные часы опустится до -20.-25 градусов, а днем — до -12 градусов. Позднякова предположила, что тепло наступит в Москве не раньше конца марта.