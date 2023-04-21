Экология 21 апреля 2023, 13:51 Пищевка, текстиль: в Ассоциации «Ресурс» рассказали, каким отходам не место в контейнерах для ТКО

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Текстиль, строительные и пищевые отходы не должны попадать в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО).

Такое мнение выразили участники Круглого стола «Каким отходам не место на контейнерной площадке ТКО (Особенности обращения с отдельными видами отходов)», организатором которой выступила Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Дискуссия с участием представителей РЭО, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, ритейла, переработчиков и НКО прошла 18 апреля 2023 года в Конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» в рамках выставки «ЖКХ России 2023» на XI Российском международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге.

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«Сегодня мы говорили о том, каким отходам не место на контейнерных площадках [для твердых коммунальных отходов], это строительные, пищевые отходы, текстиль, а также о необходимости маршрутизации по ним. Возможно ли организовать отдельную маршрутизацию силами заинтересованных в их переработке предпринимателей — при корректном учете и оформлении отношений с региональным оператором? Есть ли в этом экономическая заинтересованность? Участники говорили о том, что такой путь возможен. И социальные цели, и использование в качестве ценного сырья для этой морфологии возможно, только если это чистые фракции, не попавшие в общий поток. И, увы, отобрать их потом на сортировке — тоже не выход. Их ценность теряется. Поэтому задача мер поддержки — не только создавать мощность для утилизации этой морфологии, но придать статус социального бизнеса тем, кто занимается созданием системы сбора до контейнерных площадок, помочь наладить цепочки взаимодействия именно с добросовестными утилизаторами. В преддверии реформирования системы расширенной ответственности производителя (РОП) задача запуска эффективной системы сбора приобретает еще большее значение», — сказала исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Такие компании, считает Гулимова, должны взаимодействовать с региональными органами власти и друг с другом, объединиться с заинтересованными управляющими компаниями и гражданами. Все это даст региону возможность решить и некоторые социальные проблемы, не доводя до статуса отходов некоторые продукты питания и одежду, и одновременно, проблемы накопления отходов, сокращения захоронения, утилизации для добросовестных производителей, в том числе гостиничного бизнеса и общественного питания.

Глава «Ресурса» подчеркнула, что важнейшим шагом для формирования экономики замкнутого цикла в России является создание системы сбора и расширение межведомственного взаимодействия по мерам поддержки в этом направлении.

В дискуссии также приняли участие директор по развитию АО «Невский экологический оператор» Дмитрий Биллер, к. т. н., доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им Г. В. Плеханова Раиса Платова, руководитель направления по устойчивому развитию ПАО «Магнит» Эдуард Костенко, президент АНО Центр «Устойчивое развитие» Наталья Розина, руководитель направления устойчивого развития компании «SYNERGETIC» Любовь Вдовых, генеральный директор АНО «Координационный совет в сфере обращения с органическими и твердыми коммунальными отходами», генеральный директор ООО «Гайя» Йоанна Добкович.

Деятельность Ассоциации «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году, направлена на устойчивое развитие отрасли обращения с отходами производства и потребления, использования ресурсного потенциала отходов, продвижения инициатив, направленных на развитие экономики замкнутого цикла. Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» является крупнейшим объединением, в состав которого входят 116 организаций, чья деятельность связана с различными этапами экономики замкнутого цикла.