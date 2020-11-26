Какие технологии делают предприятия более экологичными?

НДТ — наилучшие доступные технологии — это мировой тренд, который теперь считается основой рационального производства. Какие предприятия в столичном регионе уже внедрили НДТ — в нашем материале.

Наилучшие доступные технологии обсудили на дискуссионной сессии в поддержку форума «Чистая страна». Международные эксперты поделились опытом в решении экологических проблем. Среди участников зарубежные и российские чиновники, отечественные производители и общественные организации. Главный вопрос: как, затратив минимум усилий и ресурсов, сохранить экологию и получить больший результат на производстве.

«Сначала все считали, что НДТ — это перечень каких-то суперновых технологий, которыми нужно оснастить все предприятия. Но потом постепенно приходит понимание, что Россия — страна большая, в одночасье всю отрасль не переделать, нужны поэтапные, последовательные шаги, которые бы сближали как требования по охране окружающей среды, так и возможности предприятия совершенствовать, модернизировать все производство», — рассказал Дмитрий Скобелев, директор НИИ «Центр экологической промышленной политики».

Наилучшие доступные технологии — это мировой тренд, который считается основой рационального производства. Здесь и рост экономики, и забота об экологии. Одни из примеров — модернизация производства и использование вторсырья. Кстати, в столичном регионе требования к производителям выше, чем стандарты НДТ. Опытом использования таких технологий поделился Московский нефтеперерабатывающий завод.

«Завод был обновлен на 80%. Мы сейчас имеем новый технологичный, современный завод. Благодаря использованию наилучших доступных технологий в рамках реконструкции повышены модернизация, энергоэффективность, экологичность, надежность и безопасность предприятия. Только за последние десять лет мы в четыре раза снизили воздействие на окружающую среду», — отметил Юрий Ерохин, руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ.

За весь период модернизации на Московском НПЗ реализовали 17 крупных экологических проектов. К примеру, биологические очистные сооружения «Биосфера» экономят энергию и водные ресурсы, а комплекс «Евро+» повысил производство топлива и сократил воздействие на окружающую среду.

Наилучшие доступные технологии актуальны и для других отраслей энергетики, а также в производстве различной продукции. Их уже внедряют предприятия Московской области: от стройматериалов до высоких технологий.