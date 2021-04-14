Какие новые меры поддержки получит отрасль обращения с ТКО

Новые механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов по обращению с отходами будут утверждены в ближайшие месяцы. Проект постановления Правительства представлен на общественную экспертизу. Данный документ по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разработали Российский экологический оператор и Минприроды. По словам авторов документа, указанные механизмы востребованы рынком и закладывают основу развития отрасли до 2030 года. Но что об этом думают представители отрасли?

Как следует из пояснительной записки к документу, рынку будут предложены как возвратные, так и невозвратные меры поддержки. К первым относится предоставление займов на 10 лет под 3% годовых, что является льготными условиями. А также выкуп облигаций инвесторов также на 10 лет. Невозвратные меры поддержки — направлены на сокращение стоимости привлекаемого финансирования от банков в виде субсидирования банку ключевой ставки. Это субсидирование 25% стоимости лизинга оборудования или же компенсация ставки льготных субсидированных кредитов.

«Все эти механизмы в совокупности направлены на выполнение показателей федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с отходами. Важно, что эти меры напрямую влияют на формирование тарифа на вывоз мусора для населения. Чем больше государственная поддержка, тем меньше рост тарифа для наших граждан», — заявил «Российской газете» глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Именно Российский экологический оператор может стать «единым окном» предоставления мер поддержки, так как компания обладает полной информацией о состоянии рынка ТКО, о балансе отходов, о ситуации в конкретном регионе, о тарифообразовании и других аспектах рынка.

Что думают о мерах поддержки представители отрасли

Директор по развитию группы «ЭкоЛайн» Дмитрий Герасименко заявил, что строительство высокотехнологичных объектов требует значительных инвестиций, а меры поддержки являются чрезвычайно значимым элементом реализации инвестпроектов.

«Как раз меры государственной поддержки помогают снизить социальную нагрузку на население, избежать увеличения тарифов и, безусловно, способствуют становлению отрасли, от которой напрямую зависит экологическое благополучие страны. Компенсация части понесенных инвестором затрат на строительство и реконструкцию объектов, снижение процентных ставок по кредитам, льготный лизинг — эти меры поддержки сегодня как никогда актуальны для отрасли обращения с отходами в самой активной стадии ее реформирования».

По словам директора пермского экотехнопарка «Буматика» Сергея Чудинова, переработка отходов с точки зрения большинства банков — просто бизнес, который можно профинансировать только при наличии ликвидных залогов у заемщика.

«К сожалению, это так. Мы очень ждём появления мер поддержки со стороны ППК РЭО. Я думаю, что банки автоматически пересмотрят свои подходы при финансировании отходоперерабатыващих предприятий, если будут видеть, что на 2 рубля банковских денег вложен 1 рубль государственных. И именно государство, как гарант соблюдения прав граждан на экологию, тоже финансово участвует в создании новых предприятий по переработке отходов», — заявил Сергей Чудинов.

Напомним, за 2020 год в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» в России введены в эксплуатацию 37 новых предприятий. К таким объектам относятся: сортировки и переработки отходов, а также объекты по комплексному обращению с ТКО. До 2030 года в России необходимо построить 1200 заводов по переработке отходов, заявил «Российской газете» эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Экология» Александр Коган. Только так можно выполнить целевые показатели до 2030: 100% сортировки и 50% снижения захоронения отходов.