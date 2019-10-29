Меняем пластиковые бутылки на новую куртку. Как перерабатывают отходы в Подмосковье

Забота об экологии начинается с раздельного сбора мусора. Часть отходов можно переработать и тем самым уменьшить загрязнение окружающей среды. Для этого в подмосковных дворах появились синие контейнеры, в которые нужно выбрасывать то, что превратиться во вторсырье. Каким отходам нужно дать второй шанс, и какой путь проходит мусор после того, как его увозят с контейнерной площадки, расскажет «360».

За каждым видом контейнеров на мусорной площадке приезжает своя машина — чтобы не смешивать принципиально разное содержимое. Важно знать, какой мусор предназначен для каждого из баков. Например, в серый кладем пищевые отходы, пластик, загрязненный пищей, и средства личной гигиены. Ну, а в синий бак — стекло, макулатуру и пластик, не испачканный едой. Например, бутылки и емкости из-под чистящих средств. Это важно, потому что содержимое синего бака можно переработать и превратить в множество полезных вещей. Теперь это целый экотренд.

Источник фото: телеканал «360»

На мусоросортировочный завод в Павлововском Посаде свозят по 150 тонн отходов в день. После разгрузки мусором занимается аппарат с весьма поэтичным для такого места названием «золотая ручка».

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь мы с вами видим, как происходит забор отходов, передается на питатель, и из питателя поступает на сортировочную ленту», — рассказал заместитель диретора филиала «Подмосковный» компании «Хартия» Андрей Пащенко.

По ней бежит вверх прямо в руки сотрудников, которые выбирают из мусорного потока самое ценное — то, что пойдет на переработку.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый час отдых — линия останавливается на 15 минут. Мы убираем фракции макулатура, полиэтилен, ПЭТ бутылка, металлолом, алюминиевая банка», — сообщил начальник отдела логистики Илья Яковлев.

Все это, разумеется, по отдельности отправляется на прессовку. И выходит в уже связанных брикетах. Пластиковый весит 150 килограммов, а картон — самый тяжелый — до полутонны.

Здесь отсортированные брикеты дожидаются своей очереди. Скоро их заберут на другие заводы, где превратят в новые товары.

Источник фото: телеканал «360»

Отправляясь на переработку, вторсырье, действительно, может послужить. Например, из 25 таких пластиковых бутылок получится флисовая куртка, а если взять больше ста, выйдет пластиковый стул. А из 800 алюминиевых банок получится рама для велосипеда. Поэтому, избавляясь от отходов, задумайтесь, действительно ли им место на свалке.