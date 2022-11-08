Как будет работать экотехнопарк под Петербургом: новая жизнь старого пластика и шин | 360°

Экология 08 ноября 2022, 13:48 Как будет работать экотехнопарк под Петербургом: новая жизнь старого пластика и шин РЭО опроверг информацию о переработке сельхозпродуктов под Петербургом

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Экопромышленный парк (ЭПП) в Гатчинском районе Ленинградской области будет перерабатывать отходы пластика и шины. РЭО опроверг новость «КоммерсантЪ — Санкт-Петербург» о том, что резиденты парка будут заниматься и другими видами переработки в экотехнопарки. Это не соответствует действительности: переработки сельскохозяйственных и промышленных отходов в экотехнопарке под Петербургом не будет. При этом парк привлечет 5 млрд рублей инвестиций, даст более 350 рабочих мест и до 200 млн рублей налоговых поступлений.

«В рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“ в Ленобласти появится один из восьми пилотных экопромышленных парков. Его резидентами могут стать заводы, производящие гранулы вторичного пластика из переработанной полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП) и резиновую крошку для производства дорожных покрытий из утилизированных шин и резино-технических изделий. Соглашения с РЭО находятся на согласовании у инвесторов. В экопромышленном парке Ленобласти вся деятельность по созданию производств по утилизации отходов и виды предполагаемых к утилизации отходов будет заблаговременно согласовываться с администрацией Ленобласти», — сообщил Денис Буцаев.

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Управление деятельностью экопромышленного парка будет организовано управляющей компаний «Экологический цифровой оператор» — дочерней организации РЭО.

Ожидается, что деятельность предприятий в парке принесет до 2024 года 5 млрд рублей инвестиций, которые вложат резиденты экопромпарка. Экопромышленный парк даст более 350 рабочих мест на объектах резидентов и в смежных отраслях, а к 2025−2030 году до 200 млн рублей налоговых поступлений.

Всего в рамках федпроекта до 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков. На их территории разместятся предприятия по утилизации различных вторичных ресурсов. В год будет вовлекаться в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.

Объем инвестиций в инфраструктуру каждого экопромпарка оценивается в 1 млрд рублей. Суммы уточнены по результатам проектирования. Правительство профинансирует из федерального бюджета развитие инфраструктуры парков на 9,4 млрд рублей. К инфраструктуре относятся электро-, газо- и водоснабжение, водоотведение, дороги, научно-технический центр.

Резидентами парков смогут стать объекты обработки, утилизации, производства продукции из вторсырья. РЭО рассматривает возможность компенсирования или софинансирования до 95% затрат на создание таких объектов за счет средств от размещения своих облигаций. Финансирование в таком случае может достигнуть 17 млрд рублей. РЭО уже заключил с более чем 25 резидентами соглашения.