Как алюминиевая банка стала сковородкой? В Подмосковье дарят вторую жизнь старым вещам

14-летняя Соня Размолодина на протяжении нескольких лет собирала банки из-под газировки. Семья затеяла ремонт, и мама Сони решила избавиться от банок. Тогда Мария Размолдина обратилась на телеканал «360» с просьбой помочь переработать коллекцию дочери во что-то полезное.

В каждом подмосковном городе сейчас установлены синие контейнеры для отходов, которые можно переработать. Сюда же можно выкинуть и алюминиевые банки, тогда они не будут разлагаться в почве и наносить вред экологии.

Источник фото: телеканал «360»

Однако прежде чем выкинуть свою коллекцию, Соня в сопровождении съемочной группы «360» отправилась на завод по переработке алюминия, чтобы своими глазами увидеть, как простая банка может превратиться в сковородку.

Источник фото: телеканал «360»

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На такие заводы как раз и свозится мусор, где он обретает вторую жизнь. Но это происходит только в том случае, если вы опустили его в специальный синий контейнер.

«Так как баночки у вас из пищевого алюминия, скорее всего, получится то, что будет использоваться в быту, дома. В контакте с едой, в контакте с человеком — кастрюли, сковородки», —сказал Александр Сергеевцев, менеджер по переработке алюминиевых отходов.

Источник фото: телеканал «360»

Сюда свозят не только банки из-под напитков, но и весь остальной металлический мусор, в сплаве которого есть алюминий.

Спустя время, алюминиевые заготовки превращаются в посуду — новые антипригарные сковородки, о которых мечтает любая хозяйка. Чтобы сделать такую сковороду, надо переработать всего лишь около 50 алюминиевых баночек.