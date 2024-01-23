Экология 23 января 2024, 16:02 Кафедра РЭО по экономике замкнутого цикла появится в МГИМО РЭО

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Создание базовой кафедры Российского экологического оператора утвердили в Институте международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР) МГИМО МИД России. На кафедре можно будет пройти обучение в магистратуре по профилю «Экономика замкнутого цикла». Заседание Ученого совета МГИМО МИД России, на котором было утверждено создание кафедры и магистратуры, состоялось 23 января.

«Сегодня на Ученом совете в МГИМО МИД России было утверждено создание базовой кафедры РЭО. Это важный шаг в развитии кадрового потенциала для отрасли обращения с отходами и ЭЗЦ. С этим вузом мы уже реализуем программы дополнительного профессионального образования «Экономика замкнутого цикла» и «Природоохранное законодательство в области обращения с отходами». Также в разработке находится магистерская программа РЭО. Она подойдет для абитуриентов, которые проявляют интерес к экологическим профессиям, следят за экологической повесткой и трендами, имеют естественнонаучный склад ума и хотят сделать карьеру в этой сфере», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Финансирование базовой кафедры предполагается с привлечением средств программы «Приоритет-2030» и средств ППК РЭО в соотношении 1:1. Кроме того, предполагается возможность учреждения стипендиальной программы для обучающихся по разрабатываемой магистерской программе.

«Все программы и создание кафедры реализуются в рамках соглашения о сотрудничестве между РЭО и МГИМО МИД России. Надо сказать, что Институт оказывает огромную поддержку в работе по восполнению дефицита кадров и наращиванию кадрового резерва нашей отрасли», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Выпускники магистерской программы РЭО по профилю «Экономика замкнутого цикла» получат знания и навыки практического применения природоохранного законодательства, практические навыки проведения оценки экологических рисков и управления ими, знания особенностей экономики замкнутого цикла, основных бизнес-моделей и оценки их эффективности. Выпускники смогут реализовывать проекты в сфере производств и обращения с отходами.

Занятия в магистратуре будут проходить под руководством ведущих профессоров МГИМО МИД России, а также практикующих экспертов компаний, лидеров ESG-инициатив в коммерческой среде, Московской биржи, банков, страховых и брокерских компаний, международных консультантов в области ESG.

Предполагаемый старт обучения — с 1 сентября 2024 года.