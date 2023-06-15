Экология 15 июня 2023, 14:36 Кадры, зеленые облигации и технологии: РЭО выделил три направления работы со странами АСЕАН в области ЭЗЦ

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Подготовка профильных кадров, использование инструмента зеленых облигаций и обмен технологиями в отрасли построения экономики замкнутого цикла и обращения с отходами стали главными направлениями международного сотрудничества России. Об этом на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Если говорить относительно возможных направлений сотрудничества, то они действительно самые широкие. Это начиная с внедрения и распространения ESG-принципов и заканчивая конкретными экономическими проектами в инфраструктуре, способствующими как снижению антропогенного воздействия углеродного следа, так собственно говоря, и реализации проектов, например, по работе с отходами. Если переходить к конкретным проектам, которые мы развиваем, то здесь я бы отметил три основных направления, по которым мы строим наше сотрудничество. Это обмен технологиями, зеленые облигации и кадры», — сказал Денис Буцаев, выступая на сессии «ЕАЭС — АСЕАН».

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Первое — это обмен технологиями и технологическими решениями, включая оборудование. РЭО ведет переговоры с Китаем относительно использования их технологических решений на территории России и в то же время с Вьетнамом, Мьянмой, Индонезией обсуждает вопросы, связанные с поставкой российского технологического оборудования для их проектов на территории соответствующих стран.

«Мы достаточно интенсивно обсуждаем вопросы, связанные с выпуском зеленых облигаций. Это финансовый инструмент, который используется уже достаточно широко в странах АСЕАН для финансирования проектов по устойчивому развитию. И здесь объемы подобного рода облигационных займов исчисляются десятками миллиардов долларов. Мы обсуждаем проекты, в которых могла бы поучаствовать и Российская Федерация, уже включая те инструменты, которые у нас запущены на рынке нашей страны», — рассказал глава РЭО.

Третье направление Буцаев назвал подготовку квалифицированных профильных кадров для отрасли обращения с отходами. «Это та потребность, которую испытывают без исключения все участники процесса, включая страны АСЕАН. В этом отношении мы предлагаем, в том числе, использовать достаточно серьезный потенциал профильных вузов Российской Федерации», — сказал он.

Для этого внутри страны РЭО создал Консорциум вузов, в который уже входит более 40 учебных заведений разного направления. Они готовят специалистов для отрасли устойчивого развития. «Здесь мы считаем, что переход на один язык, на общий язык разговора специалистов, которые прошли подготовку в объединенной учебной среде, позволит более тесно построить взаимоотношения и в том числе в экономическом формате», — добавил гендиректор РЭО.

На сессии, посвященной сотрудничеству Евразийской экономической комиссии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, также выступили Игорь Байлен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в РФ, Сергей Глазьев, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, Евразийская экономическая комиссия, Евгений Загайнов, Постоянный представитель РФ при (АСЕАН), Кан Зо, Министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма, Владимир Ильичев, заместитель Министра экономического развития РФ, Аршад Расджид, председатель, Деловой консультативный совет АСЕАН; председатель, Торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN), Сатвиндер Сингх, заместитель генерального секретаря АСЕАН.