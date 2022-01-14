Кабмин выделит на экономику замкнутого цикла в РФ более 10 млрд рублей

Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на проект «Экономика замкнутого цикла» в течение следующих трех лет, сообщила на Гайдаровском форуме вице-премьера Виктория Абрамченко.

«Одним из таких прорывных проектов, прорывной инициативой до 2030 года сделать экономику замкнутого цикла. Проект большой, он носит межрегиональный, межведомственный, межуровневый характер. На проект в трехлетнем бюджете мы предусмотрели более 10 миллиардов рублей», — сказала зампред правительства РФ.

Абрамченко назвала шесть принципов, по которым должна выстраиваться экономика замкнутого цикла в России. Необходимо снижать образование отходов, создавать инфраструктуру по обращению с ними, уходить от неэкологичной упаковки.

Она также назвала одними из принципов экологическое просвещение и фокус на вторичное использование ресурсов. Кроме того, важно контролировать и вести администрирование процедур образования отходов.