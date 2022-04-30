Кабмин поможет переводу частных домов на электричество и газ

Федеральный бюджет профинансирует перевод частных домов с угольного и печного отопления на электрическое, газовое или комбинированное. Соответствующий проект в рамках задача по снижению вредных выбросов в воздух разработало Министерство природы РФ, написал ТАСС.

«Проектом постановления правила выдачи межбюджетных трансфертов дополнены направлениями по переводу частных домовладений с печного и угольного отопления на электрическое, газовое или комбинированное, в том числе покупку монтаж оборудования и приборов учета», — говорится в тексте документа.

Также ведомство предложило проводить рекультивацию твердых коммунальных отходов, от которых идут выбросы в окружающую среду не менее 5% от совокупного объема выбросов по городскому округу или поселению, пишет RT.

Минприроды предложило эти меры в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Предусматривается снижение выбросов в атмосферу в 12 городах России: Чите, Челябинске, Череповце, Омске, Норильске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Медногорске, Магнитогорске и Липецке.