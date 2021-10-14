Кабмин одобрил «окрашивание» всех экоплатежей

Экологические платежи будут окрашены, поправки об этом поддержало правительство РФ. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. В приоритете будут мероприятия, связанные с масштабным проектом по генеральной уборке страны.

«За последние три года в консолидированные бюджеты субъектов страны поступило почти 40 млрд рублей от платы за негативное воздействие на окружающую среду. При этом на ликвидацию накопленного вреда регионы направили менее 2% поступивших средств. Поэтому Правительство по поручению Президента „окрасит“ экологические платежи и введёт приоритизацию экологических проектов и их финансирования. Направление средств не на экологическое оздоровление будет невозможно», — сказала Абрамченко.

Окрашивать будут средства, которые поступают в федеральный и региональные бюджеты. Речь о плате за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы в рамках Административного кодекса, компенсационные платежи и различные возмещения. Абрамченко подчеркнула, что у платы будет целевое назначение, иначе расходовать средства будет запрещено.

Окрасить все экологические платежи ранее предложил президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию. По его словам, средства необходимо целевым образом направлять на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды.