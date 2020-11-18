Подмосковным оперативным службам поручили подготовиться к непогоде

Оперативные службы Московской области должны быть готовы к непогоде в регионе — синоптики обещают мокрый снег и ледяной дождь с гололедицей. Глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил всех быть аккуратнее на дорогах, а также призвал экстренные службы «справиться с последствиями непогоды как можно быстрее».

«Предстоящей ночью в Подмосковье прогнозируется ледяной дождь и мокрый снег. Его ждут в первую очередь возле Волоколамска, Рузы, Можайска, Клина и Дмитрова», — написал губернатор в своем Instagram.

Пешеходов он тоже призвал беречь себя, потому что не все успели поменять резину на летнюю, и тормозной путь автомобилей, в связи с этим, увеличивается в разы.

Синоптики в среду предупредили о серьезном ухудшении погоды в Московском регионе. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности. С 18 по 20 ноября в регионе ожидается гололедица и порывистый ветер.