Россиянам пообещали приход весны к концу недели

Весна вступит в свои права в европейской части России к выходным. Всю рабочую неделю ожидаются резкие перепады дневных и ночных температур, которые обеспечивает антициклон. Об этом в интервью радиостанции Sputnik рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик пояснил, что антициклон радует россиян солнечной и достаточно теплой погодой только днем. По ночам столбики термометров опускаются ниже нулевой отметки. Ожидать прихода климатической весны можно ближе к выходным, когда среднесуточная температура перестанет быть отрицательной.

«К воскресенью дневная температура может повыситься до +6...+11 градусов тепла. К 20 марта среднесуточная температура перейдет через 0 градусов, мы можем отмечать начало метеорологической весны», — заявил Шувалов.

Синоптик отметил, что ночные заморозки до −5...−6 градусов пока сохранятся. Ожидать отступления холодов можно к середине следующей недели.