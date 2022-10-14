К Консорциуму РЭО по переходу к экономике замкнутого цикла присоединился МГИМО | 360°

Экология 14 октября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber К Консорциуму РЭО по переходу к экономике замкнутого цикла присоединился МГИМО

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Российский экологический оператор подписал соглашение о присоединении Московского государственного института международных отношений к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Документ был подписан на полях Конвента в рамках II Российской открытой конференции по устойчивому развитию и ESG трансформации.

«Подписали с МГИМО соглашение о присоединении к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Мы уже активно сотрудничаем с университетом в рамках создания кадрового резерва, повышения качества подготовки научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров в области устойчивого развития, занимаемся актуализацией образовательных программ бакалавриата и магистратуры, дополнительного образования. Планируется, что студенты также смогут проходить практику в РЭО и его партнерских структурах. Уверен в плодотворном сотрудничестве с вузом для формирования экономики замкнутого цикла и высококвалифицированных кадров в этой области», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Соглашения на полях Конвента подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению «Консорциум „Экономика замкнутого цикла“ в 2021 году. Он состоит из представителей науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Совместными усилиями участники будут готовить узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, внедрять новые технологии, а также трудоустраивать выпускников, получивших образование в области обращения с отходами. Консорциум открыт для новых участников, если они так же, как и нынешний состав, привержены принципам формирования экономики замкнутого цикла.

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