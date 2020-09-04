Южные регионы России предупредили о сильной жаре

На юге европейской части России продолжается лето. Температура там ожидается выше нормы на 2-6 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской территории жара просто невыносимая», — заявил он. Его процитировал ТАСС.

Речь идет о Белгородской, Курской и Воронежской областях. Там термометры показывают +35…+37 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее ожидается до +39 градусов.

Вильфанд предупредил, что жара придет в Сочи и Симферополь. В этих городах в ближайшие дни — до +37 градусов с антициклональным режимом, он установился на европейской части страны.

Однако на востоке России наоборот похолодание. Там дуют северные ветры и ожидаются заморозки. Это касается Уральского, Приволжского и Дальневосточного федерального округов. До -3 градусов в ночные часы ожидается в Бурятии и Камчатском крае.

В целом на территории остальной части РФ «либо на 2-4 градуса, либо на 5-6 градусов выше нормы», заключил метеоролог.