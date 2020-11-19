Разрушен памятник ЮНЕСКО и потоплены целые районы. Дагестан уходит под воду из-за дождей

Не прекращающиеся с 15 ноября проливные дожди затопили приморские и предгорные районы Дагестана — Дахадаевский, Дербентский, Кизлярский, Новолакский, Сулейман-Стальский, а также Каспийский городской округ и столицу республики Махачкалу.

Потоп начался после засухи, длившейся 2,5 месяца. Она считается самой длительной за последние сто лет.

Начальник ЦГМС Дагестана Абдулгалим Дадашев заявил «КП — Северный Кавказ», что предпосылок для неблагоприятных и опасных метеорологических условий не было. По его словам, причина кроется в разности температур воздуха и морской воды, а также в юго-восточном ветре, скорость которого составила до 18 м/с.

«Воздух пропитывается влагой над морем, а потом ветер его приносит в приморскую и предгорную зоны. Облака буквально „врезаются“ в горы и идут дожди», — рассказал Дадашев.

По его данным, за три дня в Дербенте выпало 68 миллиметров осадков, что втрое больше месячного минимума. Дадашев спрогнозировал, что дожди будут лить до 22 ноября.

Сейчас ливень утихает, но, по данным республиканского Гидрометцентра, перерыв будет недолгим. Дождь вернется 28 ноября и может продлиться неделю. Зато пока не ожидается похолодания. Температура днем будет достигать +10 градусов, а ночью +5.

Известно, что из-за затопления без электричества остались восемь районов республики, это около 113,8 тысячичеловек. Подтоплена и махачкалинская подстанция, ей также грозит отключение.

В соцсетях появилось множество роликов, на которые попали плавающие по улицам машины, и экипированные мешками для мусора жители республики. Люди не унывают, им не впервой.

Тяжелейшая ситуация сложилась в Махачкале. Из-за дождей вышла из берегов река Талгинка, затопившая Ленинский район города. Кроме того, энергетики главной причиной бедствия считают работу ливневой канализации.

В городе затоплены подвалы 11 многоквартирных домов и примерно 100 частных домов. Спасатели не успевают очищать ливневки и откачивать воду.

Жители республики в соцсетях на все лады ругают халтурщиков-подрядчиков, которые из года в год ремонтируют ливневку с неизменным провальным успехом. В некоторых домах не справляется даже канализация, и вода бьет наружу из унитазов.

Достается и строителям, которые как попало возводят дома, забывая оснастить их нормальными стоками. Здания растут как грибы, но качеством они похвастаться не могут.

Многих очень беспокоят разрушение архитектурных исторических памятников. Рухнула стена древнейшей в России крепости Нарын-Кала. Посыпалась кладка памятника ЮНЕСКО ворот Орта-Капы.