19 августа 2023, 08:01
Югу России предсказали «турецкую жару»
Глава Гидрометцентра Вильфанд: на юге России будет по-турецки жарко
В ближайшие дни в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов будет жарко, как в Турции. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».
По его данным, столбик термометра поднимется до 33–39 градусов, что на четыре-шесть градусов выше нормы для этих территорий. Жара ожидается в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Калмыкии и северокавказских республиках.
Реклама
Ранее эксперт Всемирной метеорологической организации по климату Альваро Силва указал на то, что в последние десятилетия экстремальные погодные явления можно наблюдать чаще. По его словам, климат меняется, и такие явления можно назвать «новой нормой».
Июль 2023 года стал самым жарким месяцев в мировой истории. Между тем на территории России гораздо более знойным оказался август. Однако уже с середины следующей недели в Москве прогнозируют предосеннюю погоду, соответствующую климатической норме.
Гидрометцентр РФ
Прогноз погоды
Погода
Роман Вильфанд
Реклама
Реклама