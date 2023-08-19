Экология 19 августа 2023, 08:01 Югу России предсказали «турецкую жару» Глава Гидрометцентра Вильфанд: на юге России будет по-турецки жарко Freepik

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В ближайшие дни в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов будет жарко, как в Турции. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

По его данным, столбик термометра поднимется до 33–39 градусов, что на четыре-шесть градусов выше нормы для этих территорий. Жара ожидается в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Калмыкии и северокавказских республиках.

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Ранее эксперт Всемирной метеорологической организации по климату Альваро Силва указал на то, что в последние десятилетия экстремальные погодные явления можно наблюдать чаще. По его словам, климат меняется, и такие явления можно назвать «новой нормой».

Июль 2023 года стал самым жарким месяцев в мировой истории. Между тем на территории России гораздо более знойным оказался август. Однако уже с середины следующей недели в Москве прогнозируют предосеннюю погоду, соответствующую климатической норме.