Югу России пообещали сильную жару после потопов

После аномальных ливней, которые привели к катаклизмам в южных регионах России, туда вернется жаркая погода. Она продлится до конца лета. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ливни, из-за которых серьезно пострадали некоторые регионы, до осени больше не повторятся.

По словам синоптика, на юг России придет Скандинавский антициклон, который будет господствовать там в ближайшие несколько месяцев. Пока он не затронет только республики Северного Кавказа — там по-прежнему находится циклонический волчок. В пятницу, 9 июля, в этих районах все еще ожидаются ливни. Однако, по оценкам метеорологов, очень скоро погода наладится.

«Лето возвращается полным ходом, и, по моим оценкам, в августе–сентябре температура будет около нормы, по осадкам — в норме», — заявил специалист.

С середины июня в южных регионах России наблюдаются погодные катаклизмы. Сильнее всех пострадали Крым и Краснодарский край — в некоторые дни там выпало до двух месячных норм осадков. Из берегов вышли реки, которые затапливали улицы и первые этажи зданий. Известно о нескольких погибших.

В ближайшие дни на территории полуострова вновь объявили штормовое предупреждение. По прогнозам, отдельные порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.