Ярославль попросил господдержки на модернизацию системы обращения с ТКО

Ярославская область может стать пилотным регионом по модернизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев после встречи с главой региона Дмитрием Мироновым.

«Ярославская область зарекомендовала себя как активный регион в плане развития отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, — отметил Денис Буцаев. — По развитию системы обращения с ТКО она в числе лидеров, о чем неоднократно докладывали и председателю Правительства РФ, и Президенту России. Доля обработанных отходов по показателям федерального проекта в Ярославской области должна была составить 47% в 2021 году. В этом году этот показатель был превышен: доля обработки составляет 55%, и это один из самых высоких показателей в стране. Включение в проект откроет для региона новые возможности».

Государственная мера поддержки в рамках пилотного проекта будет распространяться на пять регионов страны. Они смогут перейти на новую систему по обращению с отходами. По словам Миронова, если Ярославскую область включат в проект, то в регионе удастся снизить тарифную нагрузку на население. Сейчас в тариф включены затраты регоператора на развитие инфраструктуры.

«Мы готовы войти в этот проект и просим включить Ярославскую область в число его участников», — сказал Миронов.

Также во встрече приняли участие представитель инвестора ООО «Хартия» Игорь Чайка, зампред ярославского правительства Роман Колесов и директор филиала «Ярославский» компании «Хартия» Виталий Шубин.

В Ярославский области установили почти 23 тысячи контейнеров и бункеров, более 10 тысяч обслуживает «Хартия». Около 700 баков для раздельного сбора отходов по четырем фракциям установлены в Ярославле и шести муниципальных образованиях.

За два года, с 2019 по 2020, в области отправили на утилизацию 5% ТКО и 54% — на обработку. Цель до 2024 года увеличить этот показатель до 84%. В регионе уже запланировано строительство и реконструкция ряда объектов. Например, в Угличе уже построили станцию, а в Рыбинске и Ростове подготавливают участки. В Ярославе продолжают реконструкцию мусоросортировочного комплекса «Чистый город».