Экология 02 марта 2023, 10:42 Японский сейсмолог опроверг пророчество о мегаземлетрясении на Курилах Сейсмолог Ямаока назвал маловероятным мегаземлетрясение на Курилах в ближайшие дни РИА «Новости»

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Предупредивший мир о мощном землетрясении в Турции нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс спрогнозировал масштабный катаклизм на Курильских островах. Профессор исследовательского центра по снижению последствий стихийных бедствий при японском Университете Нагоя Косюн Ямаока не согласился с ним. Он сказал РИА «Новости», что в ближайшие дни мегаземлетрясение не случится.

«Это маловероятно, что в ближайшие несколько дней в районе курильского разлома будет мощное землетрясение», — заявил он.

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Ученый объяснил, что сейсмологи проанализировали показатели и действительно узнали о риске землетрясений на Курильских островах. Но в ближайшие дни такая вероятность крайне мала. Он не подтвердил опасения коллеги из Нидерландов.

Подземные толчки у Курильских островов фиксируют почти ежедневно. В филиале Единой геофизической службы РАН 2 марта сообщили о втором за день землетрясении в акватории Тихого океана, а до этого сейсмическую активность магнитудой выше 5,0 там заметили 17 и 13 февраля.

Новый прогноз Фрэнка Хугербитса опубликовали на сайте научного института SSGEOS. Он предупредил о подземных толчках магнитудой от 8,5 в период с 2 по 7 марта в 12 точках Земли, в том числе на Курильских островах.