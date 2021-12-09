Январские морозы придут в Москву и Подмосковье 9 декабря

Сильные морозы придут в Москву и Подмосковье 9 декабря. По своей интенсивности они напомнят январские — столбик термометра опустится до -10...-12 градусов.

Такая зимняя погода наступит из-за особенного скандинавского антициклона. Он сместит облака, которые вызывают осадки, за пределы Подмосковья, передал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ТАСС.

В настоящий момент на юго-востоке Москвы еще идет снег, но вскоре погода изменится на более солнечную — наступит переменная облачность и осадки прекратятся. Ветер будет дуть со стороны северо-востока со скоростью два-семь метров в секунду. Температура установится стабильно отрицательная: в Москве -8…-10 градусов, а в области — от -7 до -12 градусов.

Такие температуры, как уточнил Тишковец, считаются даже чуть более низкими, чем показатели нормы, которая в январе составляет минус шесть градусов.

«У нас, можно сказать, впервые в этом сезоне ударили январские морозы», — пошутил синоптик.

Он также добавил, что за прошедшую ночь благодаря холодному циклону в некоторых местах выпало до одной десятой месячной нормы осадков.