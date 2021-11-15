Январские морозы могут нагрянуть в московский регион в конце ноября

Сильные морозы могут прийти в Москву и Подмосковье уже в конце ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Похолодание произойдет из-за арктического вторжения, которое придет в конце месяца.

«Холод с каждым днем будет усиливаться, и ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы», — заявил Тишковец в своем Instagram.

По его словам, ночная температура сначала упадет до −8…−13 градусов, а дневная — до −2…−7 градусов. В конце ноября же под утро может быть около −14…−19 градусов, а днем — от −7 до −12 градусов.

Синоптик добавил, что московский регион также ожидают осадки. Устойчивый снежный покров может сформироваться уже к выходным. В Москве он составит пять-шесть сантиметров, в Подмосковье — до 5–10 сантиметров. Эти показатели соответствуют значениям января.