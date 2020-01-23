Январские бабочки проснулись в Москве

Не по-зимнему теплая погода продолжает удивлять москвичей не только зеленой травой, но и нехарактерными для этого времени года насекомыми. Из-за аномальных температур в городе проснулись бабочки и божьи коровки, хотя обычно они появляются только весной.

«Действительно, при установившейся теплой погоде могут просыпаться разные беспозвоночные. Уже отмечаются находки бабочек дневного павлиньего глаза и божьих коровок в Москве», — рассказал энтомолог и пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов РИА «Новости».

Специалист пояснил, что эти насекомые обычно появляются именно весной после того, как на улице устанавливаются плюсовые температуры. Зимуют бабочки и божьи коровки на стадии имаго, то есть уже взрослого насекомого.

Красно-черных гостей можно наблюдать не только в столице, но и по всей Центральной России. Январь выдался очень теплым, поэтому активизировались даже клещи. Специалисты уверяют, что массового нашествия бояться не стоит, но о мерах предосторожности нужно не забывать. Как сходить на природу и не оказаться в больнице, можно узнать в материале «360».