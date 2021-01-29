Провожаем январь с минусом. В Москву и Подмосковье вернется холод

В московском регионе опять выпал снег, осадки продолжатся и в начале февраля. Пока же можно сказать, что январская норма по снегу превышена на 137%. В ближайшие дни похолодает, в Москву и область вернется минусовая температура. Это значит, что готовиться нужно не только к снегу, но и ко льду.

Московские сугробы

В четверг выпало от четырех до шести миллиметров осадков, ночью — до пяти миллиметров, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Поскольку осадки выпадали то в виде мороси, то в виде дождя где-то, где-то в виде мокрого снега, то прирост свежевыпавшего снега за вчерашний день составил всего три сантиметра», — добавила также в комментарии «360» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Следующий снегопад ожидается в регионе 31 января. Ночью может выпасть до двух миллиметров осадков, в дневные часы снег пойдет еще интенсивнее.

В субботу и воскресенье будет облачно, порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Дневная температура составит −2 …−4 градуса. Ночью — до −6 градусов.

Вильфанд отметил, что в период с 29 января по 1 февраля высота снега может увеличиться до десяти сантиметров.

Рекорды января

С начала года выпало 59 миллиметров осадков, хотя месячная норма составляет 42 миллиметра, заметили в Метеобюро.

По данным ВДНХ, выпало уже 137% от месячной нормы осадков. Считайте, что у нас прибавится еще. В итоге больше чем в 1,5 раза будет превышена месячная норма осадков Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, в январе уже было установлено два рекорда. Погодный максимум зафиксировали 25 января, когда столбики термометров поднялись до отметки +3,8 градуса. Предыдущий температурный рекорд тепла на Татьянин день в российской столице зафиксировали в 2002 году. В тот день воздух прогрелся до +3,6 градуса.

Самым холодным днем месяца стало 18 января. Тогда столбики термометров показали −23,6 градуса. Рекорд по осадкам в 2021 году пришелся на 14 января. Тогда высота снежного покрова выросла на десять сантиметров.

Прогноз на ближайшие дни

«Дальше температурный фон начинает понижаться, говорить о похолодании язык не поворачивается, поскольку температурный фон в ближайшие дни будет существенно выше нормы. Был на 10–12 градусов, будет на 7–8 градусов», — сказал Вильфанд.

В первый день февраля днем в Москве ожидается −2…−4 градусов, по области — до −7 градусов. В ночные часы похолодает до −10 градусов.

«К 3 февраля температура воздуха будет ночью −10...−14 градусов, дневная — до −5 градусов», — добавила специалист Метеобюро.

Представитель Гидрометцентра обратил внимание на то, что 29–31 января будет гололедица. Скользко окажется не только на дорогах, но и на тротуарах, а также возле домов. Поэтому жителям Москвы и Подмосковья нужно быть крайне внимательными.