Январь на Северном Урале побил 15-летний рекорд по морозам

В январе 2021 года устойчиво морозная погода пришла именно в северные районы области. Например, в Ивделе температура ниже нормы почти на восемь градусов на протяжении всего месяца.

Средняя температура на севере Свердловской области за последние 10 дней составила -28 градусов.

«Такие холода довольно редко бывают. Жители Карпинска, Североуральска, Краснотурьинска даже звонят и жалуются, что очень устали от морозов, которые никак не отступят», — рассказала Шепоренко.

Синоптики фиксировали такие крепкие и продолжительные морозы в последний раз в 2006 году.

Для Екатеринбурга установившаяся погода тоже считается довольно морозной и непривычной, отметила главный синоптик Уральского управления. Столбик термометра в столице Урала опустился до -30 градусов 23 января. По прогнозам синоптиков, после этого дня завершилась череда январских морозов. Возвращение экстремальных температур в феврале пока маловероятно, заявила Шепоренко.

Ранее вечный огонь отключили в Ноябрьске из-за сильного мороза. Температура воздуха в городе опустилась ниже -45 градусов.