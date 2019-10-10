Ямальские газовики спасли нерпу. Видео

Вахтовики рассказали, что нерпа переползала с одного озерца в другое, но так и не могла найти большую воду. Кроме этого животное не могло найти еду больше суток. В результате газовики решили сами помочь ластоногому зверю.

«Бедняжка, видно, устала, испугалась и не сразу приняла нашу помощь. Вначале злилась и даже пыталась укусить. Мы расстелили дарнит и снежками пытались загнать на него нерпу. Первый раз она слишком разогналась и перескочила, а вторая попытка закончилась успешно», — рассказал один из участников операции.

Рабочие укутали нерпу полотном и доставили к реке Сеяха, где выпустили в воду, сообщил сайт «Мир 24». Газовики отметили, что животное было тяжелым и весело около 100 килограммов.