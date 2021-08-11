Якутск окутало смогом от лесных пожаров

В Якутске из-за смога не видно небо. Красное солнце проглядывает сквозь плотную дымку, сообщило РИА «Новости». В городе чувствуется сильный запах дыма.

Небо невозможно было увидеть в утренние часы — около 05:00.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил нарастить группировку для тушения пожаров в Якутии. Власти регионы должны будут подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших от ЧС из-за природных возгораний.

После распространения лесных пожаров на территории населенных пунктов и промышленных объектов в Якутии ввели режим ЧС регионального характера. Из-за сильного ветра в прошлые выходные огонь перекинулся на село Бясь-Кюель в Горном районе. Местных жителей эвакуировали.

В Намский район 10 августа направили часть военной техники и колонну добровольцев — для борьбы с огнем. Спецтехника работает и в Бясь-Кюеле.