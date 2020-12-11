Ядовитые пауки расплодились в Ростовской области

Ученые забили тревогу: в Ростовской области из-за изменения климата расплодились ядовитые пауки-каракурты. Сейчас они уже обжили весь регион, хотя раньше встречались только на границе с Калмыкией.

Как сообщило издание «АиФ» со ссылкой на кандидата биологических наук Валерия Стахеева, опасные пауки расселились по Ростовской области из-за потепления климата. Не последнюю роль в этом сыграл и человек. Ядовитые каракурты облюбовали свалки, где обитают насекомые, которыми питаются эти пауки.

Ученый напомнил, что яд каракурта парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу. Если человеку после укуса быстро не оказать помощь, то он умрет. Обычно эти пауки не нападают на животных и человека, если их не потревожить. Традиционный ареал их обитания — Киргизия, Казахстан, Калмыкия, Астраханская область, Иран и Афганистан.

На фоне потепления в регионе стали активными змеи. Участились случаи, когда они заползают в жилые дома, пишет «Газета.ru». Специалисты не исключают, что в Ростовской области могут появиться и ядовитые пресмыкающиеся.