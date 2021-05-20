«Известия»: одноразовая посуда и пластиковые контейнеры для еды исчезнут в России

В России хотят ограничить оборот одноразовой посуды и контейнеров для пищевых продуктов. До половины мусора в стране приходится в первую очередь на пластиковую упаковку.

Подготовкой перечня товаров и упаковки, переработать или утилизировать которые либо нельзя, либо сложно, занялись специалисты Минпромторга, Минприроды, Минсельхоза и Российского экологического оператора. Об этом сообщила газета «Известия». Кабмин должен получить список на одобрение к концу второго квартала 2021 года.

В ассоциации «Промышленность за экологию» (Руспэк) заметили, что в документ можно было бы включить продукцию из вспененного полистирола. Материал применяют в большинстве случаях для вторичной упаковки — как подкладочный материал или наполнитель. Используют его в производстве одноразовой посуды и контейнеров для пищевых продуктов.

Перерабатывать вспененный полистирол сложно, соответственно, из-за него происходит загрязнение окружающей среды. Поэтому, считают в Руспэке, материал и нужно постепенно выводить из оборота. Переходный период может занять от пяти лет.

Эксперты отнесли к сложно перерабатываемой упаковке и этикетки из ПВХ: рукав из пленки сжимают под воздействием тепла, чтобы он повторил форму бутылки. Изготавливать подобные этикетки предлагают из легкоперерабатываемого материала.

Участники рынка тем временем опасаются, что барьерных свойств у новых материалов для упаковки не хватит для «продления» срока годности продукции. В итоге товары будут меньше храниться. Кроме того, перерабатываемые материалы, как правило, потребителю обходятся дороже. Во избежание роста стоимости от государства ждут стимулирующих преференций для производителей.