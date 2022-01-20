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    20 января 2022, 15:18

    Извержение вулкана Турриальба произошло в Коста-Рике

    Дарья Морозова

    Тройное извержение вулкана Турриальба зафиксировали в Коста-Рике. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям.

    Сначала произошло два мощных взрыва 17 января. В результате дым достиг высоты в 4000 метров. На следующий день был еще один взрыв. В результате начались осадки в виде вулканического пепла.

    «Важно помнить, что данный вулкан активен, из-за чего извержение может повториться в любой момент», — рассказали в комитете.