Извержение вулкана Ключевской на Камчатке сняли на видео

18 апреля кромка кратера вулкана Ключевской на Камчатке обрушилась. По его склонам потекла лава. Извержение попало на видео.

«18 апреля около 20:00 (11:00 по московскому времени) на Ключевском произошло событие: случился обвал, разрушение кромки кратера, и очень большое количество лавы, заполнявшей кратер, выплеснулось через край. Мощный лавовый поток движется в направлении юго-востока», — приводит портал «Камчатка-Информ» слова научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрия Демянчука.

Собеседник отметил, что пепел может распространиться на большое расстояние. Перед обрушением кратера был взрыв. Демьянчук пояснил, что ученым еще предстоит изучить это природное событие. 20 апреля на Ключевской отправится группа ученых с проводником-охотником. Это будет опасное путешествие. На машине туда не проехать, а лава может образовать лахары — грязевые потоки, от которых скрыться почти невозможно

Ключевской начал извергаться в ноябре 2019 года. Тогда ученые назвали процесс вялотекущим, однако в феврале 2020 года вулкан активизировался.