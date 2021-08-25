Извержение вулкана Эбеко началось на Дальнем Востоке

Вулкан Эбеко начал извергаться на курильском острове Парамушир. В среду он выбросил столб пепла на высоту 3,7 километра. За этим сегодня наблюдали жители Северо-Курильска.

Управление МЧС по Сахалинской области сообщило на своем сайте, что шлейф от выброшенного пепла с вулкана Эбеко, который расположен недалеко от Северо-Курильска, распространился на 10 километров в южном направлении. При этом в самом городе пеплопад не наблюдался и сероводородом не пахло. В ведомстве заверили, что угрозы дли местных жителей нет.

Вулкан Эбеко имеет высоту 1156 метров. Он расположен в северной части хребта Вернадского. В мае вулкан также выбросил столб пепла на трехкилометровую высоту. В том же месяце перед этим произошел еще один выброс на высоту около двух километров.

Эбеко является одним из самых активных вулканов на Курильских островах.

Ранее в Камчатском крае спасатели эвакуировали тела двух туристов, которые погибли на вулкане Ключевская Сопка. Среди них оказался и красноярский депутат Андрей Закалин.