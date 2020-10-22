Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке. Видео

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Он выбросил в атмосферу столб дыма на высоту около 10 тысяч метров над уровнем моря. Сейчас вулкан частично закрыт облаками, поэтому оценить масштабы извержения ученые смогут только после изучения спутниковых данных.

Видео извержения РИА «Новости» предоставил Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (КФ ФИЦ ЕГС РАН).

«В четверг 22 октября началось извержение вулкана Безымянный. Система сейсмического мониторинга Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН зафиксировала взрыв в 8:22 по камчатскому времени (23:22 21 октября мск). По предварительной оценке, высота пеплового выброса составила около 10 километров», — говорится в сообщении.

Ученые ожидали извержения, так как первые признаки надвигающегося катаклизма появились в начале месяца. Специалисты спрогнозировали его еще 4 октября.

В Геофизической службе сообщили «Интерфаксу», что с начала октября начал повышаться уровень сейсмичности, который был заметен даже на уровне сильнейшего вулканического дрожания. Его генерировал извергающийся Ключевский вулкан.

«Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем одновременное извержение двух соседних вулканов — Ключевского и Безымянного», — сообщили в службе.

Выброшенное Безымянным облако пепла движется сейчас к северу от вулкана. В длину оно имеет 44 км к северо-западу и 36 км к северо-востоку», — сказано в сообщении. Информация о пеплопадах на населенные пункты пока не поступала.