Изменение погоды ожидается в ЯНАО

В ближайшее время в ЯНАО стоит ждать потепление. В некоторых районах температура даже поднимется выше нуля. Несмотря на это, в регионе пройдут метели и мокрые снегопады. Об этом сообщила «Север-Пресс».

«Морозы стихнут. Тепло поочередно придет в западную, центральную и в восточную части округа. Днем воздух местами прогреется до плюс двух. Но по ночам температура в ЯНАО будет опускаться до минус 3-8 градусов», — отметил руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

Самая теплая погода ожидается в Шурышкарском районе и в Ноябрьске. Причиной изменения погодных условий стал приход атлантических циклонов. При этом похолодание вновь начнется в ЯНАО на следующей неделе.