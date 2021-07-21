Изменение климата повлияло на ландшафт Швейцарских Альп

Геологи рассказали, что из-за изменения климата в Швейцарских Альпах появилось более тысячи новых озер. Их начали фиксировать еще с 1850 года, когда завершился период глобального похолодания, рассказало издание Planen Today.

По словам авторов исследования из Швейцарского федерального института водных наук и технологий, только за последнее время обнаружено 180 новых водоемов. Такие изменения в ландшафте вызывают опасения ученых, сообщил «Политэксперт».

Экологи связывают изменения местности с таянием ледников. В период между 1946 и 1973 годами это явление фиксировалось наиболее мощно. Как раз в этот отрезок времени появилось восемь новых озер. Прогнозируется, что даже в случае выполнения Парижского соглашения более 60% Альпийских ледников исчезнут.