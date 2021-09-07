Режим ЧС ввели в Чувашии из-за засухи

С 7 сентября в Чувашии вводится режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов от засухи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе обозначили, что уже готовы планы мероприятий по снижению масштабов ущерба, который нанесла засуха. По данным издания, размер нанесенного ущерба превышает 300 миллионов рублей.

Режимы ЧС ввели в Янтиковском, Урмарском, Козловском, Канашском, Яльчикском, Шемуршинском, Комсомольском и Батыревском районах.

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