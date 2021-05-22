Вся следующая неделя в Москве будет умеренно теплой, с солнцем и без ливней. Жителям столицы может показаться, что обрушилось похолодание, но это так их разбаловала недавняя неожиданная жара. Прогноз погоды дал для «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После жаркой погоды, которая в начале нынешней недели разбаловала москвичей, да и вообще жителей Центрального региона, любое изменение воспринимается как похолодание.

«Но это слово неуместно, поскольку даже вчера, когда температура всего-навсего была +16…+18 градусов, температурный фон полностью соответствовал этим значениям. То есть погода из июля, да июля не московского, а краснодарского или даже турецкого, вернулась к своим обычным, нормальным значениям», — заметил Вильфанд.

Такой температурный фон и вообще режим погоды, который будет ближайшие несколько дней, соответствует средним значениям.

В выходные, 22 и 23 мая, температура будет колебаться в диапазоне +19…+22 градуса. Существенных осадков не ожидается, в воскресенье только могут быть кратковременные дожди.

В понедельник, 24 мая, прогнозируется чуть более облачная погода, тоже возможен только небольшой кратковременный дождь. Температура понизится за счет кратковременного изменения циркуляции до +17…+19 градусов, что около нормы. Ночью во вторник и среду столбик термометра покажет около +10, а днем воздух прогреется до +20…+24. Сохраняется небольшая вероятность того, что во второй половине недели произойдет небольшое повышение на один-два градуса.

Солнце обязательно выглянет, кратковременные дожди будут, но совсем небольшие. Умеренно теплая погода, где температурный фон на один-два градуса выше нормы.