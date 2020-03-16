Из полигона в зеленый сад. «Слизнево» рекультивируют в 2021 году

Уже в следующем году на месте мусорного полигона «Слизнево» в Подмосковье появятся зеленые деревья и кустарники. Подготовительная стадия рекультивации уже завершена, а вся работа состоит из трех этапов.

На мусорном полигоне в Наро-Фоминском городском округе специалисты закончили геодезические и разбивочные работы. Они входили в первый подготовительный этап рекультивации. Второй шаг технический. В «Слизневе» установят систему сбора свалочного газа и фильтрата, а также сделают защитный экран, состоящий из дренажного, гидроизоляционного и рекультивационного слоев.

Полигон появился около 50 лет назад на месте бывшего песчаного карьера. В итоге он достиг водоохранной зоны и был закрыт в 2013 году. Его площадь восемь гектаров. Объем свалки стал более миллиона кубических метров, а объем навалов ТКО на прилегающей территории 150 тысяч кубометров.

«Чтобы переместить оттуда отходы и при этом не допустить расползания тела полигона, было принято решение строительства армогрунтовой стены, которая будет достигать высоты 10 метров», — цитирует РИАМО советника губернатора Московской области Александра Когана.

Все работы по рекультивации «Слизнева» завершатся в октябре 2021 года. На месте полигона высадят деревья, кустарники и засеют траву. Это станет третьим этапом реализации национального проекта «Экология».

Коган 12 марта посетил полигон, где проверил проведение работ вместе с местными жителями и общественниками. Он пообщался с разработчиками проекта и подрядчиками. Советник губернатора отметил, что раньше Подмосковье было одним из самых проблемных регионов страны по утилизации отходов.

«Сейчас мы смело можем заявить, что Подмосковье — единственный регион в стране, который комплексно подошел к созданию современной отрасли обращения с отходами», — заявил Коган.

В области уже удалось закрыть 28 из 39 мусорных полигонов и построить шесть современных комплексов по переработке отходов.