Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о перемене погоды на настоящую осеннюю. Будет прохладно и ветрено. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Наверное, все почувствовали, что произошла смена характера погоды. Произошла смена сезонов, достаточно резкая. Из теплой летней погоды мы сразу перенеслись в настоящую осеннюю. Среднесуточная температура сейчас близка к норме и такой же будет в начале следующей недели», — рассказала «360» метеоролог.

По ее словам, в ночные часы в Москве будет +8… +10 градусов, по области +5… +10 по шкале Цельсия. Днем в понедельник ожидается +14… +16 градусов в Москве, а в Подмосковье +11… +16 градусов. При этом прогнозируется погода облачная, днем с прояснениями, ожидаются дожди. Будет ветрено, порывы ветра будут достигать 11-17 метров в секунду.

«Атмосферное давление упадет и будет ниже нормы. Оно достигнет 734 миллиметров ртутного столба и продержится на этой отметке до вторника», — добавила синоптик.

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Ночью вторника, 17 сентября в регионе ожидается +7… +9 градусов, по области местами с небольшим дождем. Днем в Москве будет +13… +15 градусов, в Подмосковье +10… +15 и по-прежнему ветрено.

После вторника температура будет плавно понижаться, характер погоды существенно не изменится. Уже в пятницу, 20 сентября, днем ожидается +8… +13 градусов, в ночные часы от нуля до +5 градусов. По ночам обойдется без осадков, а вот днем возможен небольшой дождь. Давление при этом будет расти.