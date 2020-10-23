Итоги расследования экологического ЧП на Камчатке озвучат в Москве

В Москве 23 октября состоится круглый стол, на котором будут представлены результаты расследования причин загрязнения на Халактырском пляже на Камчатке. В заседании примут участие природоохранные организации и главы федеральных министерств и ведомств.

В конце сентября серферы пожаловались на раздражение, появившееся на коже и сообщили о массовой гибели морских животных на Халактырском пляже и в ближайших бухтах, напомнило РИА «Новости». Были возбуждены уголовные дела. Позже стало известно о массовом море животных и на западном побережье.

В основу официального заявления, которое будет сделано на круглом столе, легли результаты исследований, проведенных специалистами РАН. Также будут обсуждаться контроль за состоянием акватории Камчатки и реабилитация пострадавшей водной экосистемы.

Скорее всего, можно исключить техногенный фактор как причину экологической трагедии на Камчатке. Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов, что гибель животных вызвана цветением микроводорослей Gymnodinium.