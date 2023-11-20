Экология 20 ноября 2023, 12:40 Итоги международной премии «Экология – дело каждого» подведут в Москве 22 ноября Unsplash

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В МИА «Россия сегодня» пройдет итоговая конференция международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Мероприятие состоится 22 ноября.

Премию учредил Росприроднадзор в 2021 году для экологического просвещения детей и молодежи, а также поощрения наиболее талантливых. В 2023 году поступило более 80 тысяч заявок, что в 14 раз больше по сравнению с 2021-м. Свыше 2,8 тысячи заявок пришло от участников с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов и интернатов.

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В целом в мероприятии уже приняли участие дети и подростки из 70 стран, в том числе из всех 89 регионов России.

В 13:45 состоится пресс-подход главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Для участия в мероприятии СМИ потребуется аккредитация. Информацию можно подать до 21 ноября до 16:00 по электронной почте info@rosprirodnadzor.info или по телефону 8 (905) 562 22 56 (Капустина Ольга).

Конференция пройдет по адресу: Москва, Зубовский бульвар, 4.