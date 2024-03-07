Экология 07 марта 2024, 15:04 Итоги акции «Самый чистый город» подвели в Красноярском крае РЭО

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Итог акции «Самый чистый город», которая прошла в Сосновоборске, подвели 7 марта в Красноярском крае. За 4 месяца проекта жители города сдали на переработку беспрецедентное количество пластиковых бутылок и алюминиевых банок — 250 000. Итоги и перспективы тиражирования проекта в других регионах обсудили на круглом столе представители власти и эксперты. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что РЭО ведет работу по сбору успешных проектов, которые войдут во вторую часть Альбома лучших практик раздельного накопления отходов.

«Небольшие монопромышленные города сейчас получают возрождение благодаря сотрудничеству бизнеса и муниципальных властей, в том числе в сфере экологии. В этом контексте опыт Сосновоборска крайне полезен. Вместе мы можем описать методику по распространению и улучшению практики, которая поможет регионам в ее тиражировании, чтобы совместными усилиями быстрее добиться поставленных задач», — отметил Денис Буцаев.

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Красноярский Сосновоборск был выбран пилотной площадкой проекта «Самый чистый город», реализованного ведущим российским производителем и оператором оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform при поддержке администрации города.

«Сосновоборск стал первым городом в России, где создана инфраструктура, полностью закрывающая потребности населения по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Помимо сеток для вторичных ресурсов на контейнерных площадках и раздельного сбора в школах, в городе были установлены фандоматы, работающие с применением искусственного интеллекта. Таким образом раздельный сбор отходов для жителей города есть в шаговой доступности», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Проект также включил в себя мотивационную программу для участников с отдельным фокусом на работу со школьниками. За время акции горожане сдали на переработку четверть миллиона бутылок и банок. По расчетам экспертов, это количество сопоставимо с ежемесячным объёмом использования пластиковых бутылок и алюминиевых банок в Сосновоборске.

В рамках подведения итогов в Сосновоборске прошел круглый стол «Курс на переработку: новые возможности для Красноярского края в сфере обращения с ТБО», а также церемония награждения самых активных участников проекта. Спикерами круглого стола стали представители Министерства экологии и Министерства образования Красноярского края, эксперт ППК РЭО, глава Сосновоборска, представители Общественной палаты края, бизнес, развивающий в регионе экономику замкнутого цикла.

Участники подчеркнули значимость инициативы «Самый чистый город» для региона и страны в целом.

Глава Сосновоборска Алексей Кудрявцев подчеркнул важность инициативы для региона: «Мы рады, что наш город стал первым в стране, где создана доступная инфраструктура для сбора пластиковой и алюминиевой тары, — отметил он. — Уверен, что 250 000 — это не предел для нашего города, не говоря уже о крае. Нам важно идти дальше, чтобы вовлечь как можно больше людей в процесс экологически ответственного потребления с акцентом на заботу об окружающей среде».