Историк моды раскрыл вред экокожи

Россиянам не стоит ждать государственного запрета на меховые шубы, а решить самим — носить натуральный мех или его заменители. С таким предложением выступил историк моды Александр Васильев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его мнению, ожидать запрета на мех в России в ближайшем будущем точно не стоит. В последнее время многие добровольно начали отказываться от натуральной кожи в пользу экологических материалов.

Однако искусственный материал также вредит природе.

«Любая химия не может быть полезна. Она убивает природу. Сейчас многие носят очень качественный экомех. Другое дело, греет ли он в Тюмени при -50 или в Якутске? Народ пишет, что нет, хотя декоративно он выглядит очень эффектно», — сказал Васильев.

Экокожа не разлагается в земле.

По мнению историка моды, полностью отказаться от кожи и других натуральных материалов предстоит, в первую очередь, веганам. Тем не менее для всех людей должно стоять ограничение на редкие виды животных, например, тигра и леопарда.

Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха, написало ИА НСН. Однако Васильев напомнил, что в этой стране зимой +20 градусов, а летом столбик термометра поднимается до +50, «шуба там все равно не нужна». В России же зимой температура местами падает до -50. Это разные материки и размеры государств, отметил историк моды.