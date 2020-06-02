Исследователи: количество летающих насекомых резко снизилось
Ученые МГУ приняли участие в исследовании изменения численности насекомых. Специалисты выяснили, что количество наземных насекомых уменьшилось на суше, но увеличилось в пресной воде. Это результаты крупнейшего на сегодняшний день исследования по изменению численности насекомых, включающих в себя 1676 точек исследований по всему миру. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранное издание.
Количество наземных насекомых в мире сокращается на 0,92% в год. Это примерно 24% за 30 лет. В то же время количество насекомых, обитающих в пресной воде, ежегодно увеличивается в среднем на 1,08%.
Исследование было проведено учеными из Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv), Лейпцигского университета (UL), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и ряда других организаций.