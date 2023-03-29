Экология 29 марта 2023, 09:31 Исследование: рентабельность производства комбикорма из пищевых отходов возрастает до 60%

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В основном это связано со снижением стоимости сырья.

Ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова по заказу Российского экологического оператора провели исследование с целью выявления эффективных технологий переработки пищевых отходов. В ходе исследовательской работы было выявлено увеличение рентабельности производства на основе пищевых отходов с 15% до 60%.

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«Университет им. Г. В. Плеханова провел ряд исследований с целью выявления наиболее эффективных технологий переработки пищевых отходов в комбикормовую продукцию. Согласно результатам исследований, более эффективными были признаны технологии, основанные на термической обработке пищевых отходов с последующим измельчением и сушкой, либо их экструдировании и последующем охлаждении. Важно понимать, что более 90% затрат составляют расходы на сырье. Исследование подтвердило, что производство с использованием пищевых отходов повышает рентабельность в четыре раза, с 15% до четырех раз, то есть до 60%, в основном за счет снижения стоимости сырья», — говорит Денис Буцаев, генеральный директор компании РЭО.

В качестве пищевых отходов в эксперименте использовались молоко и молочные продукты, а также съедобные куриные яйца. Целью эксперимента было определение экономического обоснования эффективных технологий переработки этих отходов в комбикорма для различных видов скота и птицы. Исследователи провели расчеты экономических параметров эффективности.

'Было показано, что производство комбикормов на типовых технических линиях со смешиванием сухого сырья имеет самые высокие затраты на сырье, даже несмотря на низкие затраты на энергию и амортизацию. Поэтому результаты данного исследования позволят усовершенствовать существующую технологию и снизить затраты производителей комбикормов, одновременно сократив образование пищевых отходов», — говорит Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию.

В результате исследовательской работы были разработаны рекомендации по составлению рецептур кормов для различных видов животных, птиц и рыб. Полученные результаты позволят более эффективно управлять отходами, в том числе теми, которые образуются в сфере розничной торговли и общественного питания. Эксперимент был проведен с целью выявления эффективных методов утилизации просроченных продуктов питания.