Исследование McKinsey: энергопереход обойдется мировой экономике в 275 триллиона долларов

Переход на зеленую экономику потребует затрат порядка 275 триллионов долларов, или 9,2 триллиона долларов в год, говорится в исследовании консалтинговой компании McKinsey. Об этом написала «Экономика сегодня» со ссылкой на The Guardian.

Эта сумма на 40% превышает нынешний объем инвестиций. Благодаря ей отраслям энергетики и землепользования удастся ограничить рост глобальной среднегодовой температуры примерно на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

«Несмотря на то, что неотложные задачи могут показаться сложными, человеческая изобретательность в конечном итоге может решить уравнение чистого нуля, точно так же, как она решала другие, казалось бы, неразрешимые проблемы за последние 10 тысяч лет», — считают авторы исследования.