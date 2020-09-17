Путин поручил проверить соблюдение законов об использовании отходов

«Генеральной прокуратуре РФ провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ требований законодательства о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья», — указано в документе ведомства.

Структуры также должны будут проверить соблюдение всех необходимых правил по отходам компаниями, которые используют объекты I категории (особенно вредных для окружающей среды и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий).

Ведомства должны будут предоставить отчет до 1 февраля 2021 года. При необходимости они смогут предложить идеи по совершенствованию нормативно-правового регулирования использования отходов.