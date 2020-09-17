facebook_pixel
    17 сентября 2020, 21:58

    Путин поручил проверить соблюдение законов об использовании отходов

    Александра Каширина

    Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД проверить соблюдения законов о правильной утилизации отходов производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Генеральной прокуратуре РФ провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ требований законодательства о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья», — указано в документе ведомства.

    Структуры также должны будут проверить соблюдение всех необходимых правил по отходам компаниями, которые используют объекты I категории (особенно вредных для окружающей среды и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий).

    Ведомства должны будут предоставить отчет до 1 февраля 2021 года. При необходимости они смогут предложить идеи по совершенствованию нормативно-правового регулирования использования отходов.

    Новости SMI.FM