Искусственный курортный остров построят из мусора в Индийском океане

Искусственный курортный остров создадут из мусора в Индийском океане. Он будет постоянно расширяться за счет появления новых отходов, написало издание Daily Mail.

Архитектор Марго Красоевич рассказал, что под деревянными дорожками для пешеходов, с которых начнется строительство, поместят мешки для мусора. В них будет собираться проплывающий мусор. В дальнейшем его используют для расширения площади земли, сообщила «Газета.ru».

На курорте планируют возвести отель для туристов. В гостевые душевые проведут дистиллированную морскую воду. Курорт откроют в 2025 году. Еще до начала работы отеля на острове появятся места для кемпинга.

Ранее сообщалось, что раздельный сбор отходов охватил большинство регионов России, схемы внедрили частично или полностью в 476 городах, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на IX Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что для РСО нужны не только контейнеры, но и автоматизированные пункты приема вторсырья, например, фандоматы.